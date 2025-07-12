Військовий експерт з Азербайджану Агіл Рустамзаде у розмові з 24 Каналом наголосив на тому, що нестачу ресурсів Україна компенсує наявністю безпілотників, виробництво яких активно розвиває.

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Українські дрони перешкоджають логістиці ворога

Рустамзаде вказує на те, як зі ЗМІ зникла тема про нестачу артилерійських боєприпасів, адже вони тепер не потрібні, бо, з його слів, БпЛА "з'їли" артилерію та бронетехніку. Він наголосив, що стосовно надводних дронів Україні наразі немає рівних.

"Певний час Україна триматиме першість серед своїх союзників. Зараз вони всі долучились, з останніми технологіями через рік зроблять продукт, технологічність якого буде вищою. Україна ж зараз не стільки зосереджена не технології, як на масовості виробництва, але поки що вона №1", – озвучив військовий експерт.

Першість, на думку Рустамзаде, Україна має і стосовно виготовлення повітряних дронів. Він розповів, що самі ж росіяни у своїх соцмережах відзначають те, що українська "killzone" зараз становить 50 кілометрів від лінії фронту.

Вони зазначали, що дуже велика проблема для них полягає у проведення логістики в таких умовах. Через українські дрони, як звернув увагу військовий експерт, відбувається еволюція транспортних засобів Росії, які вона використовує на полі бою, а точніше – деградація. Починали росіяни з танків, а тепер пересуваються на мотоциклах, багі, легковиках. ЗСУ продовжують знищувати ворожу техніку російської армії.

Однак треба сказати, що і в Росії є успіхи в кількості дронів, якими вони теж певною мірою можуть впливати на логістику ЗСУ. Але знову ж таки російські телеграм-канали нарікають на те, що Україна використовує більше дронів, постійний конвеєр, летять один за одним. У росіян такого поки немає,

– зазначив Рустамзаде.

Нагадаємо, що Україна за рік наростила виготовлення дронів на 900%. Влітку минулого року наша країна виготовляла орієнтовно 20 тисяч дронів щомісяця, наразі – до понад 200 тисяч.