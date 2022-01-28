Понятию "сферы влияния" нет места в XXI веке, – ЕС – России

ЕС призвал Россию к диалогу без ультиматумов. Стране-агрессору подчеркнули, что в XXI веке нет места понятию "сфера влияния".

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене произнесли заявление Евросоюза об агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма. Говорилось, что европейская безопасность является неделимой.

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В заявлении ЕС отметили, что диалог является способом улучшить ситуацию безопасности и защитить мир на нашем континенте. В то же время разговор необходимо вести в соответствии с ключевыми принципами, положенными в основу европейской безопасности.

Таких усилий следует прилагать добросовестно, а не в атмосфере эскалационной риторики и ультиматумов. Понятию "сфер влияния" нет места в XXI веке,

– подчеркнули в ЕС.

ЕС осудил продолжение агрессивных действий и угроз России в сторону Украины. Страна-агрессор призвала Россию к деэскалации, а также-соблюдению международного права и конструктивному участию в диалоге через действующие международные механизмы.

В ЕС заметили изменения в роспропаганде

Чиновник Евросоюза заявил, что Россия распространяет свою пропаганду через подконтрольные, а также – связанные с российскими властями ресурсы. В то же время за последнее время страна-агрессор изменила нарративы, которые распространяет об Украине.

"Мы видим потенциальное оправдание следующих шагов России – это то, что мы видели в 2014 году перед аннексией", – подчеркнул чиновник.

Сейчас страна-агрессор хочет повлиять на общественное мнение и Евросоюза. В частности, прославляют военных.

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