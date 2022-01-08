"Пообещали и не сделали":родственники погибшего экипажа МАУ так и не получили медалей от Украины

В Иране 2 года назад произошла катастрофа самолета МАУ. Родственники членов экипажа, погибших во время авиакатастрофы, так и не получили от государства медалей Героя Украины.

Хотя Владимир Зеленский еще 29 декабря 2020 года подписал соответствующий указ. Он дал звание Героя Украины с отметкой ордена "Золотая Звезда" всем членам экипажа рейса Тегеран – Киев.

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Для родственников ситуация с медалями обидная

Бывшая гражданская жена старшего бортпроводника рассказала, что вопрос о том, нужно ли было давать награду Героя Украины не обсуждается. Когда собрали всех родственников в Киеве 8 января 2021 года, то в последний момент все отменили и награды до сих пор не вручили.

Мама плачет и говорит, что медаль ей не нужна. Она сына не вернет. Однако это так оскорбительно для них. Пообещали "на бумаге" и не сделали,

– подчеркнула Кристина Александрович.

Также вдова командира экипажа Владимира Гапоненко вспомнила, что нет и обещанного памятника. В частности, только в киевском парке "Вербовый гай" установили серый гранитный камень под названием рейса. "Вокруг обустроили сквер и высадили 176 деревьев", – отметила она.

Крушение самолета МАУ: главное

Иранские военные сбили ракетами самолет МАУ 8 января 2021 года в небе Тегерана. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди погибших 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Большинство других погибших – граждане Ирана.

Власти Ирана только 11 января подтвердили истинную причину авиакатастрофы. С тех пор страны, граждане которых погибли в катастрофе, пытаются добиться от Ирана должной компенсации. Тегеран на какие-то суммы давал согласие, но крайне незначительные.

Следователи по делу о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" заявили, что знают имена предполагаемых исполнителей преступления. Однако иранская сторона не оказывает должного содействия во время процессуальных действий.

Очевидно указ президента подписан, однако непонятно, почему родные так и не получили наград. Владимир Зеленский написал в фейсбуке 8 января 2021 года: "самое малое, что могло сделать государство для памяти наших людей, это отметить их званиями Героев Украины".



Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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