"Пообещали и не сделали":родственники погибшего экипажа МАУ так и не получили медалей от Украины
Источник:24 канал
В Иране 2 года назад произошла катастрофа самолета МАУ. Родственники членов экипажа, погибших во время авиакатастрофы, так и не получили от государства медалей Героя Украины.
Хотя Владимир Зеленский еще 29 декабря 2020 года подписал соответствующий указ. Он дал звание Героя Украины с отметкой ордена "Золотая Звезда" всем членам экипажа рейса Тегеран – Киев.
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Для родственников ситуация с медалями обидная
Бывшая гражданская жена старшего бортпроводника рассказала, что вопрос о том, нужно ли было давать награду Героя Украины не обсуждается. Когда собрали всех родственников в Киеве 8 января 2021 года, то в последний момент все отменили и награды до сих пор не вручили.
Мама плачет и говорит, что медаль ей не нужна. Она сына не вернет. Однако это так оскорбительно для них. Пообещали "на бумаге" и не сделали,
– подчеркнула Кристина Александрович.
Также вдова командира экипажа Владимира Гапоненко вспомнила, что нет и обещанного памятника. В частности, только в киевском парке "Вербовый гай" установили серый гранитный камень под названием рейса. "Вокруг обустроили сквер и высадили 176 деревьев", – отметила она.Заметьте! Очевидно указ президента подписан, однако непонятно, почему родные так и не получили наград. Владимир Зеленский написал в фейсбуке 8 января 2021 года: "самое малое, что могло сделать государство для памяти наших людей, это отметить их званиями Героев Украины".
Крушение самолета МАУ: главное
- Иранские военные сбили ракетами самолет МАУ 8 января 2021 года в небе Тегерана. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Среди погибших 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Большинство других погибших – граждане Ирана.
- Власти Ирана только 11 января подтвердили истинную причину авиакатастрофы. С тех пор страны, граждане которых погибли в катастрофе, пытаются добиться от Ирана должной компенсации. Тегеран на какие-то суммы давал согласие, но крайне незначительные.
- Следователи по делу о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" заявили, что знают имена предполагаемых исполнителей преступления. Однако иранская сторона не оказывает должного содействия во время процессуальных действий.
Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
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