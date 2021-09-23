Поп Иван Черногорский оделся в белое: высокогорье Карпат продолжает покрывать снегом

На высокогорьях Карпат продолжает выпадать снег. Температурные столбики на вершинах опускаются ниже нуля. Гора Поп Иван Черногорский – под белым покровом.

Поп Иван Черногорский расположен на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Это одна из самых высоких вершин украинских Карпат, ее высота – 2 028 метров.

Между тем Холодно и без дождя не обойдется: прогноз погоды на 23 сентября

Температура на горе опустилась до -5

Утром 23 сентября температура на горе составляла -5 градусов. В Черногорском горном поисково-спасательном посту сообщили, что видимость – ограниченная и очень облачно.

Порывы ветра достигают 5 – 6 метров в секунду

Ветер – северо-восточный, его порывы достигают 5 – 6 метров в секунду. Лишь день назад на вершине было немножко теплее, -4 градуса да и ветер был менее мощный.

Отметим, что в Карпатах выпал снег еще 21 сентября, тогда и ударили морозы. Спасатели предупреждают: сейчас в горы идти не стоит, если прогнозируют неблагоприятные погодные условия.

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Синоптики обещают потепление

Пока украинцы привыкают к холоду после летнего тепла, синоптики несколько утешили прогнозами. Они обещают потепление уже в ближайшие выходные – 25 – 26 сентября. В некоторых регионах воздух прогреется даже до +14...+18 градусов. Однако на Востоке без дождей не обойдется.

Смотрите на карте, где расположен Поп Иван Черногорский:

Текст сообщения на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста:

По состоянию на 08:20 23.09.2021 г. на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограничена видимость.

Ветер северо-восточный 5 – 6 м/с.

Температура окружающей среды -5 градусов.