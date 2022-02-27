Попадание NLAW в российский танк: эпическое видео

Момент точной работы украинских военных по бронетехнике оккупантов сняли на видео. Противотанковые ракетные комплексы NLAW показали себя во всей красе.

Украинские военные держат оборону городов, которые подвергаются подлым атакам со стороны оккупантов. Помощниками наших защитников становятся легкие противотанковые оборонительные вооружения.

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NLAW (англ. Next Generation Light Anti-tank Weapon) – шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты с эффективной дальностью стрельбы до 600 (в новой версии до 800) метров. По данным портала "Милитарный", этот комплекс находится на вооружении около 10-ти стран мира. Украина получила более 1 000 штук таких от Великобритании.

"Гори, Россия", – выкрикивает автор видео после точной работы NLAW по российскому танку.

Видео уничтожения танка оккупантов (18+):

Недавно комплексы NLAW также получила тероборона Киева: теперь у каждого батальона есть свои переносные противотанковые управляемые ракеты малой дальности.

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