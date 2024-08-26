Попадание в многоквартирный дом в Луцке: первые кадры после удара

Россия массированно атаковала Украину, во многих городах прогремели взрывы. В частности, фиксируют попадания в Луцке.

Во время утренней атаки в Луцке был поврежден многоквартирный дом. Позже стало известно, что повреждены два дома.

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Последствия ликвидируют

На месте попадания работали сотрудники ГСЧС. Они оперативно ликвидируют последствия вражеской атаки по областному центру. Они поделились первыми кадрами после удара.

ГСЧСники работают на месте событий: смотрите фото

Известно о погибшем в результате попадания. Кроме этого, взрывы утром прогремели в целом ряде украинских городов. Известно, что враг снова целился по энергетической инфраструктуре.