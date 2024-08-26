Під час ранкової атаки у Луцьку було пошкоджено багатоквартирний будинок. Пізніше стало відомо, що пошкоджено два будинки.

Дивіться також Коштуватиме їм дорого, – у Зеленського прокоментували масовану атаку по Україні

Наслідки ліквідовують

На місці влучання працювали співробітники ДСНС. Вони оперативно ліквідовують наслідки ворожої атаки по обласному центру. Вони поділились першими кадрами після удару.

ДСНСники працюють на місці подій: дивіться фото

Відомо про загиблого внаслідок влучання. Крім цього, вибухи зранку прогриміли у цілій низці українських міст. Відомо, що ворог знову цілив по енергетичній інфраструктурі.