Детали инцидента на Прикарпатье

К полицейским обратилась взволнованная жена мужчины. Она рассказала, что тот заблудился в лесу.

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Пострадавший не мог объяснить жене, где он находится. Впоследствии связь с ним исчезла. Поэтому на поиски пропавшего отправились патрульные.

Правоохранители прочесали прилегающую территорию, которая вела к селу Раковчик и соседним селам, а также лес. В лесном массиве между селами Шепаровцы и Товмачик они нашли 53-летнего прикарпатца.

Мужчина пояснил, что возвращался домой гужевым транспортом и из-за снежных заносов съехал в кювет. Правоохранители помогли подняться едва притомному пострадавшему,

– рассказали в полиции.

Спасатели оказали пострадавшему домедицинскую помощь. На место происшествия полицейские вызвали медиков, которые госпитализировали мужчину.

На Прикарпатье заблудился пострадавший в ДТП мужчина: смотрите видео

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