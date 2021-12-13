Деталі інциденту на Прикарпатті

До поліцейських звернулася схвильована дружина чоловіка. Вона розповіла, що той заблукав у лісі.

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Постраждалий не міг пояснити дружині, де він перебуває. Згодом зв'язок з ним зник. Тому на пошуки зниклого вирушили патрульні.

Правоохоронці прочесали прилеглу територію, що вела до села Раківчик і сусідніх сіл, а також ліс. У лісовому масиві між селами Шепарівці і Товмачик вони знайшли 53-річного прикарпатця.

Чоловік пояснив, що повертався додому гужовим транспортом та через снігові замети з'їхав у кювет. Правоохоронці допомогли піднятися ледь притомному потерпілому,

– розповіли у поліції.

Рятівники надали постраждалому домедичну допомогу. На місце події поліцейські викликали медиків, які госпіталізували чоловіка.

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