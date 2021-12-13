Деталі інциденту на Прикарпатті
До поліцейських звернулася схвильована дружина чоловіка. Вона розповіла, що той заблукав у лісі.
До теми На трасі Львів – Тернопіль трапилась масштабна ДТП за участю вантажівок
Постраждалий не міг пояснити дружині, де він перебуває. Згодом зв'язок з ним зник. Тому на пошуки зниклого вирушили патрульні.
Правоохоронці прочесали прилеглу територію, що вела до села Раківчик і сусідніх сіл, а також ліс. У лісовому масиві між селами Шепарівці і Товмачик вони знайшли 53-річного прикарпатця.
Чоловік пояснив, що повертався додому гужовим транспортом та через снігові замети з'їхав у кювет. Правоохоронці допомогли піднятися ледь притомному потерпілому,
– розповіли у поліції.
Рятівники надали постраждалому домедичну допомогу. На місце події поліцейські викликали медиків, які госпіталізували чоловіка.
На Прикарпатті заблукав постраждалий у ДТП чоловік: дивіться відео
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