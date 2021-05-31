Попал в "лапы" ФСБ: в России с самолета сняли известного оппозиционера

31 мая 2021 , 20:07
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Твиттер Андрея Пивоварова

Российского оппозиционера Андрея Пивоварова в понедельник, 31 мая, принудительно сняли с самолета. Вместо отдыха политик оказался в отделении ФСБ.

По словам Пивоварова, его задержали в международном аэропорту "Пулково", расположенном на расстоянии 15 километров от центра Санкт-Петербурга.

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Летел отдохнуть, прошел таможню, никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг "стоп". Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ "Пулково",
– заявил Пивоваров.

Оппозиционер впоследствии рассказал, что, как оказалось, он находится в розыске. В то же время причину Пивоварову никто не озвучил.

Вечером 31 мая политик подчеркнул: ему запрещают пользоваться телефоном.

Адвокат Елена Бородина заявила, что у Пивоварова не было никаких запретов на вылет.

Кто такой Андрей Пивоваров

  • Андрей Пивоваров – российский оппозиционер и предприниматель.
  • В 2017 году поддержал предвыборную кампанию Алексея Навального.
  • С 2019 года занимал должность исполнительного директора общественной организации "Открытая Россия".
  • В мае 2021 года Пивоваров заявил, что организация самоликвидируется.
Автор: Мар'яна Бекало