Попали точно в цель, есть пожары: Силы обороны нанесли удар по НПЗ, комбинату и другим вражеским объектам

В ночь на пятницу, 12 июня, украинские военные нанесли удары по двум российским нефтеперерабатывающим заводам в Татарстане, комбинату в Тольятти, а также по командным пунктам и логистическим объектам противника

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Каковы последствия ударов по России?

Под ударом украинских беспилотников оказались нефтеперерабатывающие заводы «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК»,, расположенные в Нижнекамске в республике Татарстан. По данным Генштаба,, на обоих предприятиях произошли попадания и пожары.

«ТАНЕКО» входит в число крупнейших НПЗ России и производит топливо и другие нефтепродукты. «ТАИФ-НК» специализируется на глубокой переработке нефти, часть продукции используется в нефтехимической отрасли и для нужд оккупантов.

Также пострадал комбинат «Тольяттикаучук» в Самарской области,, производящий синтетический каучук и другую продукцию,, которая используется в производстве твердого ракетного топлива. На этом объекте также произошел пожар.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по ряду командных пунктов и узлов связи российских войск. Например,, под удары попали объекты в Курской области России,, а также на оккупированной территории Херсонской и Донецкой областей.

Был нанесен удар и по району сосредоточения оккупантов на полигоне «Восточный» возле Новопетровки в Запорожской области. Были также нанесены удары по полевому артиллерийскому складу в Луганской области и логистическому складу врага в Мариуполе.

Подтвердились также результаты предыдущего удара по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области. В результате попадания были повреждены ключевые производственные установки и резервуар для хранения нефти,, предприятие уже прекратило работу.

Силы обороны Украины будут и впредь последовательно снижать способность российского агрессора вести войну против Украины,

– говорится в сообщении.