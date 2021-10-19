Попробуем забрать Саакашвили в украинскую тюрьму, – Малюська

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина попытается по правовым механизмам вернуть Саакашвили в Украину. Впрочем, проблема в том, что он гражданин не только нашего государства.

Как отметил министр юстиции, Украина будет пытаться забрать Михаила Саакашвили в украинскую тюрьму. Об этом он заявил в интервью СМИ.

Обратите внимание У режима нет опоры в обществе, – Саакашвили призвал власти Грузии не разгонять мирные протесты

"Мы постараемся забрать его"

Денис Малюська отметил, что только пытаться вызволить Саакашвили недостаточно. Якобы власть Грузии неоднократно заявляла, что никуда его не отдаст, пока он не отсидит свой срок.

Мы-то будем стараться, а дадут ли нам – это вопрос. Он же не только гражданин Украины, он еще и гражданин Грузии,

– сказал Малюська.

Для того чтобы освободить Саакашвили, будут пробовать все юридические механизмы, добавил он.

Почему Саакашвили не экстрадируют в Украину

Все из-за реальных сроков заключения, которые ему заочно присудили действующие власти Грузии.

Так, за злоупотребление властью он получил 6 лет за решеткой. Приговор обжалованию не подлежит, поэтому Саакашвили задержали в Грузии, когда он впервые за 8 лет туда приехал.

Помиловать Саакашвили может президент Грузии Саломе Зурабишвили. Однако она утверждает, что не будет этого делать и никто ее не убедит изменить свое мнение.

Адвокаты Саакашвили говорят, что помилование президента является единственным возможным путем для освобождения политика.

Тем временем сторонники экс-президента выходят на многочисленные акции в его поддержку. Кое-где протесты переросли в столкновения.

, недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия записал обращение в поддержку Михеила Саакашвили. Он отметил, что требует освобождения политика из тюрьмы и выразил ему свою поддержку.