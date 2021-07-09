Попробую их не повторять, – новый спикер Зеленского о "скандалах" с участием Мендель

9 июля 2021 , 18:44
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Источник:

24 канал

Новый спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров отметил, что не будет повторять так называемых публичных "скандалов" своей предшественницы Юлии Мендель.

Несмотря на это, спикер отметил, что ранее не сотрудничал с Мендель как журналист. Он подчеркнул, что не имеет замечаний к бывшему пресс-секретарю.

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То, что у нее были публичные такие, как бы сказать… Ну, не будем называть их скандалами...Я попробую их не повторять,
 –  сказал Никифоров.

Что Никифоров думает о книге Мендель

Спикер отметил, что не будет читать книгу Мендель, поскольку не имеет достаточно времени для этого. Он добавил, что бывшая пресс-секретарь анонсировала, что на самом деле там не будет серьезных скандалов или секретов.

"Считаю, что нам ничего комментировать не придется. Все же дождемся, пока книга выйдет", – добавил Никифоров.

Обратите внимание!
Зеленский уже подписал указ о назначении Никифорова. К слову, ранее журналист был ведущим одного из украинских телеканалов, который относится к медиахолдингу олигарха Рината Ахметова.

Смотрите видео брифинга Никифорова:

Громкие инциденты во время работы Мендель спикером: кратко

  • Мендель занимала должность пресс-секретаря Зеленского с 3 июня 2019 года. Во время работы попадала в череду скандалов и курьезов.
  • Например, в конце сентября 2019 года Юлия Мендель оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда Зеленский и действующий глава ОП Андрей Богдан приехали под здание Высшего антикоррупционного суда.
  • В апреле пресс-секретарь сделала заявление, мол, в Украине есть свой русский язык. Пользователи сети возмутились из-за такого высказывания.
  • Когда Мендель сообщала о COVID-19 у Зеленского, допустила ошибку. Написала: "К сожалению... Президент чувствует себя хорошо". Однако впоследствии пресс-секретарь исправила сообщение.
Автор: Ольга Музика