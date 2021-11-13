Попросил Путина: Лукашенко хочет разместить возле границы с Украиной российские "Искандеры"

Александр Лукашенко хочет разместить на западе и юге Беларуси российские "Искандеры", то есть возле границ с Украиной, в том числе. Он уже попросил об этом Владимира Путина.

На вооружении у Беларуси есть установки "Полонез". Однако максимальная дальность пуска у них достигает 300 километров. Об этом Лукашенко рассказал российскому журналу "Нацоборона".

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Сейчас тыкаю вашего президента, мне надо тут ваши эти 500-километровые ракетные установки "Искандер",

– сказал Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь нуждается в нескольких дивизионах на Западном и Южном направлениях. Лукашенко говорит: "Пусть стоят".

Что такое "Искандер"? Это российские баллистические ракетные комплексы. "Искандеры" предназначены для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также объектов, которые их прикрывают. Могут достигать расстояния до 500 километров.

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