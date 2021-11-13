Попросил Путина: Лукашенко хочет разместить возле границы с Украиной российские "Искандеры"

13 ноября 2021 , 15:41
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Александр Лукашенко хочет разместить на западе и юге Беларуси российские "Искандеры", то есть возле границ с Украиной, в том числе. Он уже попросил об этом Владимира Путина.

На вооружении у Беларуси есть установки "Полонез". Однако максимальная дальность пуска у них достигает 300 километров. Об этом Лукашенко рассказал российскому журналу "Нацоборона".

Читайте также Путин имеет хитрый план: как Кремль хочет использовать Лукашенко и Беларусь

Сейчас тыкаю вашего президента, мне надо тут ваши эти 500-километровые ракетные установки "Искандер",
– сказал Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь нуждается в нескольких дивизионах на Западном и Южном направлениях. Лукашенко говорит: "Пусть стоят".

Что такое "Искандер"?

Это российские баллистические ракетные комплексы. "Искандеры" предназначены для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также объектов, которые их прикрывают. Могут достигать расстояния до 500 километров.

Миграционный кризис в Беларуси: при чем тут Путин

  • На белорусско-польской границе с 8 ноября обострена ситуация. Тысячи мигрантов пытаются прорвать границу и незаконно попасть в ЕС. Польша даже стянула около 13 тысяч военных.
  • В ЕС не сомневаются, что беженцев организованно свезли на границу, чтобы потом вытеснить их на территорию Евросоюза. В этом обвиняют самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Однако министр внутренних дел Украины Денис Монастырский убежден, что миграционный кризис на границе Беларуси и Польши – искусственный. Его спровоцировал президент России Владимир Путин. Однако цель, по словам Монастырского, не только Польша, а весь ЕС.
  • К слову, в МВД успокоили, что сейчас угрозы для Украины в этой ситуации нет. Однако мы готовы к любым сценариям.
Автор: Ольга Музика