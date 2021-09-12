Попросили показать билет: в Италии беженец устроил кровавую резню в автобусе
Источник:TGCOM24
В Италии в городе Римини 11 сентября произошло чрезвычайное происшествие. Мужчина напал на людей в автобусе с ножом – а все лишь потому, что контролеры попросили его показать билет.
По меньшей мере 5 человек получили травмы, среди которых и ребенок. Нападавшим оказался выходец из Сомали.
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Резня в Римини 11 сентября: подробности
Инцидент произошел в Италии в городе Римини (курорт на Адриатическом побережье) в общественном транспорте. Стандартная ситуация едва не обернулась трагедией.
- В автобусе №11 контролеры попросили пассажира показать билет на проезд.
- Пассажир – как выяснилось позже, 26-летний иностранец, выходец из африканской страны Сомали – в ответ вытащил нож и напал на людей. Ранения получили обе женщины-контролеры.
- После этого нападавший угрожал водителю, чтобы тот открыл дверь автобуса и выпустил его.
Далее дело было за правоохранителями, но:
- Сомалиец, пока скрывался и убегал, пытался угнать автомобиль.
- И ранил ножом еще трех человек. Среди раненых – 5-летний ребенок, который нападавший ударил в горло.
Задержать неадеквата удалось только через час. Мотивы преступления пока неизвестны, но о теракте, по словам карабинеров, речи не идет.
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