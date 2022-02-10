Попрут – будем убивать, – эксклюзивное интервью Яроша о готовности ВСУ к наступлению России

Россия продолжает увеличивать свое военное присутствие на границах с Украиной. В случае полномасштабного вторжения украинские вооруженные силы готовы одолеть врага.

Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош. Он также прокомментировал возможный план Владимира Путина и свое возможное назначение на должность советника главнокомандующего ВСУ.

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О назначении советником

Ваше назначение у многих вызвало восторг, а у кого-то – ощущение, что приближается какая-то "заруба", поскольку даже Ярош вернулся из политической самоизоляции. Почему и зачем вы вернулись в публичную плоскость в статусе советника главнокомандующего ВСУ?

На самом деле я не советник главнокомандующего, потому что происходит реформирование этого института. Соответственно, я еще не знаю, как буду называться. Но с генералом Залужным мы на связи все время и, соответственно, насколько могу и что могу – советую.

На самом деле, это не политическая должность и соответственно все, что я делаю — для укрепления обороноспособности нашего государства. Я и дальше являюсь командующим Украинской добровольческой армии. Мы и сейчас представлены на восточном фронте.

Ярош: "Мы готовы к эскалации" / Фото пресс-службы "Правого сектора"

В связи с сложившейся ситуацией с возможной эскалацией нашей войны с Россией – сейчас мы готовимся к развертыванию резервных батальонов, которые несколько лет назад были выведены. Этим я занимаюсь.

Валерий Залужный ставил вам какую-нибудь конкретную задачу? Что вы ему советуете и как часто общаетесь?

Сейчас я неформальный советник. Подчеркиваю это, чтобы не подставлять Валерия. Но в то же время едва ли не каждый день общаемся, обсуждаем по возможности складывающуюся ситуацию.

Так, конкретные задачи по развертыванию наших батальонов есть, они выполняются. Мы готовы к эскалации, наши батальоны на Львовщине, Киевщине, Днепровщине будут развернуты буквально за 1–2 дня в случае необходимости.

О влиянии ОП при назначении советником

Откройте нам наконец-то тайну – было ли ваше назначение согласовано с Офисом Президента? Многих эта новость удивила.

Реформирование происходит. Я же официально сейчас не являюсь советником, хотя удостоверением пользуюсь. Залужный сказал: "Можно". Однако все должно быть по образцу НАТО как-то построено. Наверное, меня будут по-другому называть. Пока не знаю как.

Однако это несущественно, потому что на самом деле, когда только было это назначение, не думаю, что его согласовывали с Офисом Президента.

ОП, скорее всего, на это реагировал как-то, но согласования, видимо, не было. В этот момент мне все равно.

Я – командующий Украинской добровольческой армии и это для меня значительно более высокая должность, чем советник или что-нибудь другое. Я выполняю то, что могу и стараюсь максимально сделать хорошо для Украины и ее защиты. Все, моя миссия выполняется.

Интервью с Дмитрием Ярошем в программе "Первые лица": смотрите видео

О возможном наступлении России

Не могу вас не спросить, потому что сейчас это волнует, без преувеличения, каждого в Украине. Как вы отвечаете на вопрос о том, будет ли полномасштабное вторжение России? Если да, то когда?

Я говорю: "Не знаю". На мой взгляд, в этой ситуации нужно пользоваться еще старым лозунгом "Хочешь мира – готовься к войне". Соответственно, все должно быть направлено именно на это. Не паниковать, не бояться, а готовиться к битве.

Попрут – будем их убивать, не попрут – не будем. Все очень просто.

Раздаются заявления таких, как Жириновский (о том, что если Украина двинется силой отбивать оккупированные территории, то "российское войско уничтожит украинское за 30 минут") и Лукашенко (о том, что если начнется война с Украиной, то она будет продолжаться 3–4 дня ). Как вы лично оцениваете готовность нашей армии к войне?

На самом деле, то, что произносят клоуны, комментировать, конечно, не приходится. Жириновский и Лукашенко – это клоуны, которые просто никогда не видели, что такое война, никогда на ней не были и "вякают" разные глупости.

Украинские Вооруженные силы сейчас готовы очень неплохо, гораздо лучше, чем мы были готовы даже полгода назад. Многое зависит от тех назначений, которые прошли летом 2021 года.

Ярош: "Жириновский и Лукашенко – это клоуны" / Фото Getty Images

Генерал Залужный, начальник Генштаба Шаптала, командующие оперативных командований, командующий Операцией Объединенных сил – это все боевые генералы, которые стали генералами на нашей войне.

Соответственно они очень эффективны в том, что они делают. Они прекрасно понимают, как должны развиваться Вооруженные силы, что нужно делать для отражения агрессии на разных направлениях.

Расценивается, конечно, и юг, и север, и северо-запад, и угроза диверсионных действий со стороны Приднестровья, проведение возможных десантных операций. Мы видим, как сейчас заходят шесть больших десантных кораблей из Балтийского и Северного флота в Черное море.

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Вооруженные силы, на мой взгляд, гораздо лучше, чем раньше, готовы к широкомасштабному наступлению России. Здесь главное, чтобы было готово общество и военно-политическое руководство к отражению возможной широкомасштабной агрессии.

Если будет такая готовность, единство общества, если не будет дестабилизирующих факторов, которые могут расшатать это единство, то мы способны отразить любое наступление России, включая марионеток, войска Лукашенко. Отразить это абсолютно реально.

Сами белорусы комментируют эти заявления Лукашенко, я читала в твиттере. Пишут, что прекрасный сценарий – объявить войну Украине и через 3–4 дня сдаться.

Это верно. Дело в том, что с 2014 года в подчиненных мне подразделениях воевали много белорусов и мы сейчас готовы формировать белорусские подразделения – наши ребята сейчас готовы даже к таким действиям.

Я писал в фейсбуке пост о Лукашенко и говорил, что пусть они не думают, что война – если она будет происходить на территории Украины – не перекинется на территорию Беларуси и России.

Мы будем вести тотальную войну везде, где у нас будет такая возможность, и убивать врагов независимо от того, где они находятся.

Вы сказали, что должна быть готовность военно-политического руководства страны и народа к тому, чтобы сопротивляться. Как вам кажется, есть ли такая готовность?

Я критически отношусь, конечно, к политическому руководству нашего государства. Но в то же время я стараюсь быть объективным и оценивать какие-то хорошие вещи.

Я вижу очень большие достижения, например, украинской дипломатии. Лучшим подтверждением тому являются те борта, которые едут из Великобритании, США – с реальной поддержкой, оружием, боеприпасами, техническими средствами.

То есть, это огромный плюс. Пожалуй, здесь уже и Зеленский играет какую-то роль как верховный главнокомандующий и президент.

Я противник того, чтобы сейчас заниматься тотальным "это все плохо, а это хорошо" – так не бывает. Я подчеркиваю, что сейчас нужно единство. Знаю, что и Петр Порошенко обращался к Зеленскому, чтобы согласовать определенные моменты — это все правильно.

Сейчас в Киеве готовится Марш единства – это тоже правильно.

Все, что объединяет нацию против агрессии России – это плюс, все, что разъединяет – минус. Мне очень хотелось бы, чтобы Зеленский как верховный главнокомандующий сейчас максимально отдавался повышению обороноспособности государства.

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Мне кажется, что сейчас больше нужно Украине, чтобы цифровизация коснулась Вооруженных сил, чтобы те же бригады имели защищенные сети связи, серверы, чтобы наша разведка имела свои сети – в это надо прежде всего, на мой взгляд, вкладывать деньги, а не раздавать сейчас смартфоны бабушкам. Должны быть правильно определены приоритеты. Это важно.

Об обороноспособности Украины

Мне кажется, у нас есть постоянная проблема даже не с тем, что не хватает денег, а с непониманием, что нужно войску и системе обороны вообще.

Да, но сейчас все меняется. Выходят уже на закупки трехлетние. Будут программы перевооружения ВСУ, чтобы только нам времени хватило просто.

Если Россия начнет свою агрессию развертывать, ситуация будет развиваться по-другому.

Мне кажется, что сейчас и главнокомандующий Залужный, и министр обороны Резников очень сильно понимают эту проблематику, о которой вы говорите. Они, в принципе, готовы сотрудничать с другими министерствами. Я думаю, что ситуация будет меняться в лучшую сторону.

Шутят, что еще несколько ультиматумов Путина – и наша страна будет одной из самых вооруженных в мире. Как вам кажется, где наши слабые места в вооружении?

У нас есть, чем защищаться от авиации России. Однако система противовоздушной и противоракетной обороны у нас, к сожалению, очень несовершенна, поскольку остается на уровне прошлого десятилетия как минимум. Несмотря на это, работа и в этом направлении продолжается, насколько я знаю.

Ярош: "У нас есть чем защищаться от авиации России" / Фото Getty Images

Думаю, наше ПВО способно сбивать многие российские самолеты. С ракетами – труднее. Однако у россиян не так много ракет, как кажется. Я видел некоторые аналитические докладs. Речь не о тысячах, а о сотнях ракет большой мощности, которые способны наносить большой вред нам.

Прохождения их самолетов над территорией Украины и нанесения ударов не будет. Мы будем отражаться и в этом направлении.

Очень хотелось бы, чтобы наши западные союзники помогли нам "закрыть" небо. Если это произойдет, с сухопутными войсками России мы справимся и отразим агрессию однозначно.

Что нам нужно от них? Деньги, технологии, готовые системы? Кто может их дать?

Нам нужны, на мой взгляд, зенитно-ракетные комплексы средней дальности, которые помогали бы прикрывать стратегические объекты, города. В современных условиях российская авиация может наносить ракетные удары, даже не заходя в воздушное пространство Украины.

Нам нужны системы типа американского ЗРК Patriot. Есть много таких разработок и у шведов, и у немцев. Такие запросы военное руководство Украины подает военным союзникам.

Надо благодарить, что нам партнеры предоставляют ПЗРК. Из него может стрелять даже не очень обученный человек. Однако всего этого мало. Нам нужны готовые комплексы с подготовленными расчетами. Наши ребята способны быстро подготовиться.

Насколько я проинформирован, на "Южмаше" есть подготовка к разработке такой зенитно-ракетной системы средней дальности. Я понимаю, что на это нужно время и определенное количество миллионов долларов.

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Следует их выделять, разрабатывать, приобщать к разработке западных союзников. Однако на это нужно время. Если бы нам сейчас дали эти условные "патриоты", было бы очень хорошо. Не знаю, насколько это реально. Думаю, если россияне "попрут" – нам их дадут.

О возможном вторжении России

Как вы оцениваете, насколько далеко готовы зайти западные страны, если Путин таки решится на вторжение в Украину?

У меня есть свои источники информации и определенные контакты с нашими западными партнерами. Слышу от них такие слова, что независимо от того, будет ли дестабилизация в государстве, уничтожение коммуникации между военным руководством и народом – они будут поставлять даже партизанскому движению все необходимое для деятельности.

Кроме этого, сейчас звучит очень хороший тезис о "ленд-лизе" – то есть о поставке всех необходимых вещей для обороны Украины.

Отлично, что именно сейчас отрабатываются "воздушные мосты". Мы видим, как заходят самолеты, разгружаются, вооружение и боеприпасы поступают в наши воинские части ВСУ. "Воздушный мост" уже налаживается. Если будет широкомасштабный конфликт, помощь в разы увеличат.

О "панике" в иностранных СМИ

Почему, по-вашему мнению, так отличается оценка риска этого полномасштабного вторжения западными разведками и украинской стороной? Разница в оценках или в риторике?

Я доверяю главнокомандующему Залужному, его собратьям и моим тоже. Я не исключаю, что Украина может не иметь какой-либо информации, которая есть у наших союзников. Это исключать нельзя, ведь россияне очень активно работают в этом направлении, чтобы добавлять дезинформационных вещей.

Ярош: "Я доверяю главнокомандующему Залужному" / Фото ОК "Север"

На данный момент я думаю, что информация главного командования ВСУ более объективна. Мы живем в угрозе постоянной эскалации уже достаточно долго. Американцы и другие наши партнеры находятся в другой ситуации и они за нас волнуются, более того, после Афганистана – это очень весомый фактор, ведь они совершенно не рассчитывали, что талибы возьмут власть в той стране так быстро.

Они озабочены тем, чтобы украинцы не получили быстрого поражения от неожиданного наступления России. И это хорошо. Я считаю, что это очень хорошо.

Пусть беспокоятся, а нам – свое делать. Нам главное не паниковать, а готовиться. Все. Это и делают ВСУ… Все относительно развертывания территориальной обороны, национального сопротивления, подготовки домобилизационных мероприятий. Все идет по плану, как мне кажется.

О плане Путина

Путин нагнетает ситуацию, бросил войска к нашим границам, выдвигает ультиматумы. Чего он добивается сейчас? Уничтожить Украину или заставить выполнить минские договоренности, интегрировать в политическую жизнь боевиков?

Мне кажется, что у него есть беспроигрышный вариант – он так думает.

Исполнение "Минска" – это однозначно капитуляция Украины, то есть просто растянутая во времени.

Путин может достичь каких-нибудь своих вещей путем широкомасштабного наступления и, как он себе думает, мгновенным получением каких-то позиций в Украине.

В то же время, это можно немного растянуть во времени и иметь перед международным сообществом более или менее цивилизованный вид и пытаться дестабилизировать ситуацию путем принятия со стороны нашего политического руководства тех пунктов, которые подписывали в 2014-2015 годах под давлением, под дулом автомата практически.