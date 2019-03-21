Еще одна популярная среди туристов страна отменила визы для украинцев. Путешествовать в Таиланд без виз на срок 30 дней граждане Украины смогут уже весной.

С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз, сообщает в Facebook Департамент консульской службы МИД Украины.

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В ведомстве отмечают, что для поездки нужно иметь загранпаспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания составит до 30 дней.

Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении,

– добавили в МИД.

Также украинские дипломаты напомнили украинцам о необходимости соблюдения законодательства иностранного государства во время пребывания на его территории. Кроме того, украинцы во время поездок за границу должны быть застрахованы.



"Безвизовые" страны для украинцев

Отметим, Президент Украины Петр Порошенко анонсировал отмену виз с Таиландом еще в ноябре 2018 года.