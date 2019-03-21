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      Популярна серед туристів країна скасувала візи для українців

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      Таїланд скасував візи для українців
      Таїланд скасував візи для українців / Фото з відкритих джерел

      Ще одна популярна серед туристів країна скасувала візи для українців. Подорожувати до Таїланду без віз на термін 30 днів громадяни України зможуть вже навесні.

      З 14 квітня 2019 року громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз, повідомляє у Facebook Департамент консульської служби МЗС України.

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      У відомстві зазначають, що для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), термін безвізового перебування становитиме до 30 днів.

      Для перебування на території Таїланду терміном понад 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі,
      – додали у МЗС.

      Також українські дипломати нагадали українцям про необхідність дотримання законодавства іноземної держави під час перебування на її території. Окрім того, українці під час поїздок за кордон мають бути застраховані.


      "Безвізові" країни для українців

      Зазначимо, Прездиент України Петро Порошенко анонсував скасування віз із Таїландом ще у листопаді 2018 року. 



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      Теги: Новини України Новини політики Таїланд Безвізовий режим МЗС України Подорожі
      Джерело: 24 Канал
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