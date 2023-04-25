Попытка пригнать самолет России и обстрел аэродрома: экс-разведчик Червинский – под стражей

Романа Червинского 25 апреля заключили под стражу. Бывший разведчик подозревается в превышении служебных полномочий.

Червинского судят по делу о попытке похищении российского самолета. Тогда пытались завербовать пилота страны-террориста. План не согласовали ни в СБУ, ни в ГУР. Как результат попытки – оккупанты узнали, где находятся украинские самолеты и ударили по аэродрому "Канатово".

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Решение о взятии Червинского под стражу объявила судья Елена Чайка. Бывший разведчик будет находиться под стражей 2 месяца. Альтернативы в виде залога нет.

Подробности от СБУ

Василий Малюк – глава СБУ – ранее заметил, что Червинский является главным фигурантом дела. В то же время он скрывался от следствия.

Человек, который раньше очень любил давать интервью и заниматься личным пиаром, скрывается от следствия, не приходит на допросы и даже отсутствует по месту жительства,

– подчеркнул Малюк.

В результате удара по Канатовому погиб командир воинской части. Кроме того, 17 защитников получили ранения. Тогда россияне атаковали аэродром 9 ракетами.