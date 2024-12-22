Ситуация не является экстраординарной, – Силы обороны Юга о попытке штурма россиян на Херсонщине

20 декабря Россия осуществила массированный обстрел Херсона и пыталась форсировать Днепр. Силы обороны Юга прокомментировали эту попытку штурма врага.

Там говорят, что ситуация не является экстраординарной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Силы обороны на Херсонщине сработали на опережение

Волошин рассказал, что такие ситуации бывают ежедневно.

"Позавчера (20 декабря – 24 Канал) враг перед тем, как осуществить попытку переправы в районе Антоновского моста, начал артподготовку. Довольно мощную, из реактивных систем залпового огня, крупнокалиберной артиллерии", – сказал он.

Однако тогда Силам обороны удалось сработать на опережение – некоторые установки были уничтожены на исходных позициях.

Всего в результате контрбатарейной борьбы россияне потеряли полтора десятка различных артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

"Вражеская группа, которая пыталась воспользоваться этим обстрелом доплыла максимум до середины Днепра, даже не успела. Она была уничтожена. Такие ситуации у нас на этом направлении каждый день", – подытожил представитель Силы обороны Юга.

Напомним, что в результате почти трехчасового артиллерийского обстрела Херсона есть погибшие и много раненых.