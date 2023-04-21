Попытка угнать вражеский самолет, приведшая к обстрелу: экс-разведчику объявили о подозрении

В июле 2022 года россияне обстреляли аэродром "Канатово" в Кировоградской области. Случилось это в результате попытки завербовать российского пилота и уговорить его перегнать военный самолет в Украину. Как следствие, враг получил ценную для ракетных обстрелов информацию.

Из-за действий, приведших к жертвам и уничтожению техники после обстрела аэродрома в Кировоградской области, на украинских военных завели дело. Одному из них СБУ уже сообщила о подозрении.

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Военному грозит длительное заключение

О подозрении сообщили бывшему исполняющему обязанности командиру одной из частей Сил специальных операции, полковнику ВСУ Роману Червинскому. Ему инкриминировали нарушение части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".

В отношении подозреваемого стороной обвинения готовится ходатайство в суд о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Отметим, что согласно Уголовному кодексу такое правонарушение карается лишением свободы сроком от 8 до 12 лет. Расследование продолжается.

Также в СБУ подчеркнули, что сейчас принимаются комплексные меры по привлечению всех причастных к ответственности.

За что военному Украины объявили о подозрении

Как выяснило следствие, подозреваемый и его товарищи хотели завладеть самолетом воздушно-космических сил России. Для этого они провели комплекс разведывательных мероприятий и, как им казалось, уговорили российского пилота перейти на сторону Украины.

По плану россиянину дали "квадрат", в котором он в оговоренное время должен был влететь в воздушное пространство Украины, а перед российскими диспетчерами должен был имитировать аварию. Тогда Украина объявила бы о пленении пилота, а россиянин и его семья получили бы деньги и новые документы.

Однако весь этот план был разработан без соблюдения установленного порядка, операция проводилась, несмотря на возражение СБУ и без согласия соответствующих государственных органов.

СБУ и ГУР МО сразу высказали свои замечания по этому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация таила в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по своему усмотрению,

– подчеркнул Глава СБУ Василий Малюк.

В результате реализации плана оккупантам стала известна информация о сосредоточении на одном из военных аэродромов в Кировоградской области военной техники, сил и средств, которые должны были бы быть задействованы во встрече российского самолета. Среди них, в частности, был личный состав Воздушных сил ВСУ и украинские самолеты.

Пилот не перешел на сторону Украины. Полученную информацию Россия использовала для ракетных обстрелов аэродрома "Канатово".

Вместо оговоренного воздушного судна в направлении аэродрома российскими ракетными войсками было запущено 9 крылатых ракет,

– подчеркнули в Генпрокуратуре.

В результате погиб командир воинской части, 17 военнослужащих были ранены, 2 истребителя Воздушных сил ВСУ – уничтожены. Еще 3 истребителя, 9 зданий, взлетная полоса и другая техника получили значительные повреждения.

Последствия ракетных обстрелов аэродрома "Канатово" в Кировоградской области / СБУ