Венгерские власти постоянно озвучивают прокремлевские нарративы и блокируют помощь Украине. Теперь страна пошла еще дальше и обвинила Владимира Зеленского в попытке подорвать ее суверенитет и независимость.

Абсурдное заявление сделал Петер Сийярто – глава МИД Венгрии. Он прокомментировал так называемую "угрозу подрыва газопровода "Дружба", которую вроде бы озвучил президент Владимир Зеленский.

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Угроза Зеленского взорвать нефтепровод "Дружба" не только ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету, поэтому любая попытка разрушить его является посягательством на независимость и безопасность Венгрии.

– говорится в заявлении Сийярто.

О чем говорилось в публикации The Washington Post

Очевидно, абсурдное заявление Сийярто основывается на публикации The Washington Post. Там говорится, что украинский лидер вроде бы предлагал взорвать нефтепровод "Дружба". Никаких доказательств этих слов в издании не было опубликовано. Более того: в самом материале говорится, что "заявление" Зеленского могло быть лишь гиперболизацией для выражения эмоций.

Весь цивилизованный мир помогает Украине сражаться за свою свободу. В частности, активно помогает Евросоюз. Но в этот раз Венгрия заблокировала 500 миллионов евро из фонда, финансирующего оружие для Украины. Следующий транш должны были выделить 22 мая 2023 года.