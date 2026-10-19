"Пришло время, чтобы переговоры вел кто-то другой": Трамп сделал резкое заявление о войне и Зеленском

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не способствует прекращению войны и не стремится к ее прекращению. По словам американского лидера, пришло время, чтобы кто-то другой вел переговоры от имени Украины.

Об этом Трамп заявил во время беседы с представителями СМИ.

Какие подробности из заявлений президента США?

Лидер Белого дома выразил собственное видение ситуации вокруг мирного процесса и призвал к скорейшему спасению жизней.

Зеленский не очень помогает решить проблему. Я думаю, он не хочет, чтобы это прекратилось. Но я хочу видеть, как люди перестанут гибнуть,

– заявил Трамп.

Реакция на упреки Киева и переговоры Журналисты поинтересовались ответом американского лидера на замечания украинской стороны по поводу пребывания на неправильной стороне истории. Трамп категорически отверг такие утверждения.

"Зеленский не знает, о чем говорит", – одобрительно отметил Трамп.

Кроме того, обсуждая дальнейший формат взаимодействия, президент США высказался за смену представительства украинской стороны на дипломатической арене.

Пора кому-то другому вести переговоры от имени Украины,

– сказал Трамп.

"Зеленский – это человек, который должен был уладить эту войну давным-давно. Если бы он послушал меня, он заключил лучшее соглашение еще давным-давно, и миллионы людей с его стороны остались бы живы", – высказался руководитель Белого дома.

Следует отметить и циничность позиции Трампа, ведь вместе с критикой Зеленского он говорить о том, что Москва якобы "ведет себя нормально и почти ничего не делает".

И это при том, что атака на украинские города продолжается почти беспрерывно. Взрывы вечером 19 октября гремели, в частности, в Ровно, Луцке и Львовской области. А в Харьковской области враг ударил по парку, в результате чего погибли люди, среди них – дети.