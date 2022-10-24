Пора выбирать с кем вы, – Зеленский предостерег Израиль об альянсе Ирана с Россией
Источник:Владимир Зеленский
Украина еще в 2014 году просила помощи у Израиля, но страна до сих пор не может определиться, на чьей она стороне.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться с позицией по поводу войны против Украины во время выступления на Haaretz Democratic Summit 24 октября.
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Не время ли Израилю выбрать, с кем вы? Или с демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию? Или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора есть полное разрушение глобальной безопасности? Я верю, что вы дадите справедливые ответы на мои вопросы,
– говорится в сообщении.
Россия нашла помощь в Иране: важно разбить альянс
Зеленский отметил, что за 8 месяцев полномасштабной войны Россия применила почти 4,5 тысяч ракет против Украины, в то же время ее запас ракет сокращается. Поэтому Россия начала искать доступное оружие в других странах и нашла его в Иране.
Президент также предположил, что Россия в ответ на поставку оружия из Ирана может способствовать иранской ядерной программе. А если бы Украина смогла обезопасить свое небо перед ракетной и дроновой угрозой, то "у России сейчас не было бы даже мотива идти в Иран и предлагать ему что-то".
Я считаю, что можно лишить смысла этот их альянс (России и Ирана), если мы будем действовать вместе – мы с вами, точно так же, как и с другими демократиями,
– заявил президент.
Глава государства также поблагодарил народ Израиля за понимание и помощь, в том числе медицинскую, а также израильские медиа, которые распространяют правду о войне и осуждают российский террор.
Израиль поможет, но оружие поставлять Украине не будет
В то же время, министр обороны Алексей Резников сообщил о телефонных переговорах с министром обороны Израиля Бени Ганцом, во время которых стало известно, что Израиль поможет нашей стране, но системы ПВО давать не будет.
Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, а также пути дальнейшего развития нашего двустороннего сотрудничества. Мы также обсудили оказание гуманитарной и медицинской помощи,
– написал Резников.
Что этому предшествовало
- Западные СМИ со ссылкой на анонимного украинского чиновника сообщили, что Израиль предоставил Украине разведывательные данные, полезные для нацеливания на беспилотники иранского производства.
- После атаки беспилотников на Киев 17 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Израиль за вооружением противовоздушной обороны. Однако просьба была отклонена.
- Израиль решил предоставить систему раннего предупреждения, но не оружие ПВО.
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