Пора и западным партнерам взять на себя ответственность и закрыть небо, – Подоляк

Михаил Подоляк подчеркнул, что логика войны России – бить по гражданским объектам и мирному населению. Поэтому Западу нужно взять на себя ответственность и закрыть небо над Украиной.

Россия продолжает атаковать украинские города, обстреливает жилые дома, больницы, детские дома и сады, исторические памятки. Враг стремится уничтожить Украину.

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Подоляк о необходимости закрытия неба

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что логика войны, с которой Россия пришла на украинские земли, – наращивание ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре, крупным городам и мирному населению.

Лишь закрытое небо резко остановит эскалацию. Пора западным партнерам взять и на себя ответственность за окончание войны,

– подчеркнул он.

Напомним, украинские власти и дипломатия делают все возможное, чтобы Запад все же решился на закрытие неба.

Призывы о необходимости закрытия неба

Украина продолжает убеждать международных партнеров закрыть небо над нашей территорией. Ответная петиция всего за 2 дня набрала необходимый 1 миллион подписей. Люди во всем мире обратились с просьбой к НАТО о закрытии неба.

С подобными призывами неоднократно выступал президент Владимир Зеленский. 3 марта он подчеркнул: если миру нет смелости закрыть небо, то он должен хотя бы дать Украине самолеты.

Дмитрий Кулеба накануне показал, как Россия уничтожает украинские города, в частности, продемонстрировал варварские последствия атаки на Бородянку. Он в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной.

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