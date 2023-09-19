Поражает масштаб пожара, ущерб на десятки миллионов, – Садовый о последствиях атаки по Львову

В результате атаки дронами-камикадзе по Львову 19 сентября произошел масштабный пожар на промышленном складе. Ущерб от повреждений оценивается на десятки миллионов.

Об этом 24 Каналу рассказал мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, сейчас все еще продолжается ликвидация пожара.

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Поражает сам масштаб пожара, потому что удары и осколки летели в наши склады, где находится и гуманитарная помощь, и продукты питания. Банально окна, двери – все повреждено. Во Львове расположено много локаций, которые используют международные гуманитарные организации, и наши сети, которые обеспечивают и промышленными и продовольственными товарами многие области нашей страны,

– отметил Андрей Садовый.

Ущерб в результате пожара

По словам мэра, пожар в результате атаки достаточно масштабный, а к его тушению спасатели приступили фактически с самого начала.

"Фактически с самого начала, как только это стало возможным, начали выполнение работ. Магистральная улица сейчас перекрыта, но так выглядит, что вскоре мы ее откроем", – добавил Садовый.

Но подчеркнул, что сегодняшняя атака – это шок для людей, прежде всего для владельцев складов, ведь речь идет об "убытках не на миллионы, а на десятки миллионов и более". Поражает, по словам Андрея Садового и то, что россияне бьют по гражданской инфраструктуре.

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