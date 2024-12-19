Поражена установка для получения сжиженных газов: детали удара по Новошахтинскому НПЗ
Служба безопасности Украины совместно с Военно-Морскими Силами осуществила комбинированную атаку на Новошахтинский НПЗ Ростовской области России в ночь на 19 декабря. В результате атаки на завод произошел масштабный пожар, поражена установка для получения сжиженных углеводородных газов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ. Операция нанесла значительный ущерб производственным мощностям предприятия.
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Что известно об атаке на Новошахтинский НПЗ
СБУ вместе с ВМС Украины провела комбинированную атаку на Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области России.
Согласно информации из наших источников, сначала дроны СБУ перегрузили российское ПВО, защищавшее завод, создав тем самым "окно возможностей" для использования украинских ракет. После этого СБУ и ВМС совместно нанесли удар с помощью реактивных ракет.
В результате атаки на НПЗ возник большой пожар, на предоставленном видео можно увидеть многочисленные очаги возгорания на большой площади.
Пожар на Новошахтинском НПЗ: смотрите видео
Также была повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-2,5, которая используется для получения сжиженных углеводородных газов. Предварительные данные подтверждают, что операция СБУ и ВМС нанесла значительный ущерб производственным мощностям предприятия.
"Сегодняшняя спецоперация была проведена с применением беспилотных средств и ракет украинского производства. Это еще раз доказывает эффективность и мощность украинского оружия. В том числе его возможности уничтожать вражескую логистику, которая работает на войну в Украине", – сообщил информированный источник в СБУ.