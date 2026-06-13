Спутниковые снимки подтвердили повреждение КПП "Джанкой" и моста через пролив Промоина

Зона огневого контроля над логистикой оккупантов постоянно расширяется, что открывает возможность наносить удары по важным транспортным артериям россиян, в частности на юге Украины.

Так, данные со спутников, опубликованные "Радио Свобода", подтверждают удары и поражение КПП "Джанкой" и моста через пролив Промоина.

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Каковы последствия атак?

По данным фотоматериалов, на контрольно-пропускном пункте "Джанкой" зафиксированы существенные разрушения. Объект расположен на трассе со стороны Чонгара на территории оккупированного Крыма. Также спутниковые снимки ранее демонстрировали скопление грузового транспорта на этом КПП после повреждения Херсонского моста к югу от Чонгара.

Атака на логистику россиян: смотрите кадры со спутника, свидетельствующие о поражении

Удар по пункту пропуска впоследствии подтвердил и назначенный Россией "руководитель" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.

Отдельные спутниковые данные также подтверждают сообщения о поражении моста через пролив Промоина на направлении Херсонщина – Арабатская стрелка. После повреждений там было введено реверсивное движение.

Стоит отметить, что из-за повреждения Чонгарского моста противник был вынужден переориентировать значительную часть логистики на маршрут через Армянск, где скопилось большое количество грузового транспорта с военными поставками. По словам "Перуна", во время одного из ударов удалось попасть по колонне из примерно 50 грузовиков, которые перевозили топливо и боеприпасы, часть из них была уничтожена.

В целом же речь идет не об единичных ударах по отдельным объектам, а о системном давлении на логистическую инфраструктуру противника.

По оценкам DeepState, украинские военные усиливают возможности middle strike, постепенно ограничивая снабжение оккупационной группировки на юге и создавая для нее дефицит ресурсов. А это, в свою очередь, может существенно изменить ситуацию на фронте.