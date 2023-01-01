Россия сожжет себя на костре войны: каковы ключевые вызовы для Украины на 2023 год

В начале полномасштабной войны страны Запада смотрели на Украину как на обреченную. А сейчас Запад опасается, что Украина развалит Россию.

Такое мнение 24 каналу выразил политолог Олег Саакян. По его словам, за 10 месяцев войны произошла значительная эволюция в отношении западных стран к Киеву.

Обратите внимание Мы еще не выиграли, но Россия уже проиграла: топ военных побед Украины в 2022 году

Союзники предоставляют Украине большие объемы военной помощи. Как отметил Саакян, Россия очень хотела бы себя позиционировать как антипод Украины.

Россия хотела бы, чтобы диктатуры поддерживали ее так, как Запад – Украину

Москва мечтает о том, чтобы все диктатуры в мире помогали ей бороться с коллективным Западом в лице Украины. Политолог добавил, что мир трещит по швам, а Украина выигрывает для всех время и откладывает Третью мировую войну.

Олег Саакян Политолог Я думаю, мы еще увидим глобальное противостояние со многими горячими точками. Но Украина сейчас делает стартовые позиции для диктатур гораздо хуже, чем они этого ожидали. А Россия сожжет себя на костре этой войны. Она стала тем сумасшедшим, который первым побежал по этому минному полю.

Он добавил, что страны типа Ирана или Китая, на которые возлагала надежды России, не оправдали ее надежд. Они смотрят на то, как Запад реагирует на произвол Москвы, и, примеряя на себя ту или иную реакцию, не спешат вступать в игру.

Олег Саакян рассказал о главных задачах Украины в 2023 году: смотрите видео

Вызовы перед Украиной в 2023 году

По словам Саакяна, в 2023 году перед Украиной стоит немало новых важных задач. Политолог отметил, что первый вызов состоит в том, что Украина и Россия зашли в новый год паритетно в военном плане.

Россия уже не может победить, мы еще не можем победить. Это режим истекания кровью, борьбы стойкости и выносливости. То есть, такой марафон на выживание,

– сказал Саакян.

Во-вторых, и у России, и у Украины нет запаса ошибок. Как пояснил политолог, сейчас ситуация достаточно шаткая, и каждая из сторон будет пользоваться ошибками другой.

"Нет решающего месяца, ведь все месяцы войны и до этого момента, и после – решающие. Запаса крепости нет, на карте стоит все", – отметил Саакян.

Важно сформировать образ проигравшей России

Третий немаловажный момент – на международном уровне нужно прорисовать образ поражения России.

"Мы постепенно формируем образ победы Украины. Но именно поражение России должно быть прорисовано для того, чтобы этого не боялись в мире", – сказал политолог.

Также перед Украиной стоят насущные вопросы, касающиеся ситуации внутри самой страны. Сюда относятся:

экономические и финансовые вызовы;

социально-демографические вызовы;

возобновление политической конкуренции. Саакян отметил, что этот процесс уже ощущается и может создавать некоторые проблемы.

Ключевой вызов для украинцев – послевоенное развитие

Однако ключевой вызов, к которому Украине нужно готовиться уже сейчас, – это послевоенное развитие. Как отметил Саакян, украинцы прекрасно знают, как поступать в условиях войны. Эту программу граждане Украины усваивают с детства, ведь модели борьбы можно найти везде – от детских сказок до учебников истории.

А режим послевоенного развития может принести много новых вызовов, с которыми мы не сталкивались раньше. И те территории, которые мы освободили в 2022 году, сейчас должны быть полем демонстрации нашей способности к реинтеграции,

– сказал политолог.

По его словам, понятие развития Украины охватывает ряд моментов, среди которых:

демобилизация,

вопросы коллаборации,

восстановление инфраструктуры.

Украинцы больше не имеют права быть инфантильными

По словам политолога, следует учитывать тот момент, что Украина уже не может быть такой, какой была в довоенные времена.

Мы позволили себе ужасную вещь: в течение 30 лет мы были не по размеру инфантильны. Ведь Украина – самая большая страна Европы. А мы вели себя далеко не так, как должны были в соответствии с размерами нашего государства,

– подчеркнул Саакян.

Он добавил, что политический инфантилизм как в обществе, так и в элитах сыграл против украинцев. Россия решила, что Украина – легкая добыча, и пришла к нам с войной.

Чего ждать в 2023 году: главное