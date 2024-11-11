Андрющенко объяснил, какие серьезные последствия повлекло поражение системы ПВО россиян в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе на ночь 10 ноября прогремели взрывы в районе аэропорта. В результате ударов была поражена система ПВО оккупантов, а после этого – объект в Ростовской области. Эти события связаны между собой.

Такое мнение высказал 24 Каналу советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что украинские силы работают системно по ликвидации вражеских объектов. Также россияне днем 9 ноября пытались в Мариуполе сбить воздушную цель, которая двигалась в районе выезда из города в направлении Мангуш – Бердянск.

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Это системная работа

Андрющенко рассказал, что было атаковано место базирования российской противовоздушной обороны. Вследствие удара возник пожар, который пылал около часа.

Точно известно, что был поражен расчет сил ПВО оккупантов. Важно понимать, что расчет ПВО – это не только пусковые системы, а еще и радары, и куча вспомогательной техники, а также люди, которые привлечены к ее работе,

– пояснил советник городского головы Мариуполя.

По информации сил сопротивления, вокруг Мариуполя развернуть мощные системы ПВО, в частности, С-300, "ТОР", а также "Бук".

Один из этих расчетов точно пострадал. Наши инсайдеры слышали от оккупационных властей, что действительно есть поражения. Однако нужно время, чтобы понять, что именно оказалось под ударом – или радар, или пусковая система, или системы связи и обеспечения. А также, есть ли пострадавшие среди личного состава,

– подчеркнул он.

На сегодня выяснять эту информацию в оккупированном Мариуполе стало значительно сложнее из-за чисток, которые проводят оккупанты.

В целом очевидна системная работа по нанесению поражения врагу как на оккупированных территориях, так в России.

В Мариуполе 9 ноября первый "звоночек" был днем, когда примерно в той же зоне было зафиксировано сначала срабатывание системы ПВО якобы по какому-то беспилотнику. Однако его сбивания не произошло.

Вечером, примерно в 23:00 была поражена системы ПВО, а примерно через час дроны ударили по объекту в районе города Каменск-Шахтинский в Ростовской области.

После этого становится понятным, что поражение ПВО в Мариуполе, нарушило определенную работу первого эшелона системы ПВО оккупантов, которая пропустила дроны в Каменск-Шахтинский. Кстати, там расположена военная база,

– отметил Петр Андрющенко.

К теме. Отметим, что позже Андрющенко опубликовал информацию, что с Мангуского направления (со стороны аэропорта), где произошло попадание, по улицам Мариуполя "потянули пораженный то ли РЛС, то ли часть радара ПВО".

Напомним, что в ночь на 10 ноября в Мариуполе прогремели 4 взрыва в месте базирования расчетов ПВО оккупантов – по линии аэропорт Мариуполя – село Бердянское. После удара, был зафиксирован пожар в районе аэропорта.