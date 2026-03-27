Россия теряет связь: пограничники разбили редкую станцию за 600 тысяч долларов
Бойцы подразделения "Феникс" уничтожили вражескую подвижную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС, которая базировалась на Луганщине. Она обеспечивала цифровую связь между передовой и командными пунктами российских войск.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Какой ценный объект России уничтожили пограничники?
Силы обороны на Луганщине успешно атаковали подвижную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС. Известно, что эта установка обеспечивает цифровую связь между подразделениями на большие расстояния – до 40 километров. Впервые такую зафиксировали в 2018 году.
Ориентировочная стоимость техники составляет около 600 тысяч долларов.
Фактически Р-416Г-МС – это мобильная станция связи размещена на грузовике КамАЗ. На крыше автомобиля установлена выдвижная мачта с тремя параболическими антеннами. Именно она обеспечивает передачу сигнала между командными пунктами и передовыми позициями. Антенна может подниматься на высоту 30 метров.
Первые прототипы станции появились еще в 2005 году, однако массовое производство началось несколько позже. Тогда как на вооружение армии России технику приняли в 2018 году.
В Госпогранслужбе отметили, что это лишь второе известное поражение этой техники за все время полномасштабного вторжения. Первый случай атаки на Р-416Г-МС состоялся в июне 2024 года.
Что известно о недавних потерях врага?
Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 1 210 российских захватчиков и уничтожили 1 танк, 4 ББМ, 49 артиллерийских систем и более 2 тысяч БпЛА.
В ночь на 24 марта бойцы Сил обороны уничтожили российский береговой ракетный комплекс "Бастион-М" в Крыму – это могло повлиять на способность России применять ракеты "Циркон". Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире 24 Канала заметил, что удар по российской установке, вероятно, уничтожил часть ресурса, который позволял наращивать залп "Цирконами".
Ночью 25 марта ударные дроны Украины добрались до Ленинградской области. Бойцы вгатили по российскому патрульному боевому ледоколу "Пурга". Он мог выполнять функции как ледокола, так и военного корабля.