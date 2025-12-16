После подрыва "Варшавянки": полковник запаса раскрыл, сколько еще таких субмарин есть в Черном море
- В Черном море ранее было 4 российские дизельные подводные лодки: "Великий Новгород", "Краснодар", "Колпино" и "Ростов-на-Дону".
- После подрыва субмарин, у россиян остались подводные лодки, которые способны запускать ракеты "Калибр".
В порту Новороссийска подводные дроны СБУ взорвали российскую субмарину "Варшавянка", осуществив уникальную операцию. Всего ранее враг имел 4 такие лодки.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что эти субмарины нужно уничтожать, ведь они представляют опасность для Украины. Именно эти лодки являются носителями ракет.
Смотрите также ССО уничтожили вражескую РСЗО "Ураган" и личный состав россиян в Донецкой области
Сколько еще таких субмарин есть в Черном море?
Полковник ВСУ в запасе отметил, что россияне имели 4 дизельных подводных лодок в Черном море – "Великий Новгород", "Краснодар", "Колпино" и "Ростов-на-Дону".
Последнего уже ранее впервые в истории поразили крылатой ракетой, а затем "дотопили". Поэтому сейчас подводные дроны СБУ атаковали одну из трех субмарин.
Заметьте! Подводная лодка "Ростов-на-Дону" Украина поразила еще в начале августа 2024 года. Это была первая подводная лодка, которую любая страна в бою потеряла после Второй мировой войны.
Из видео видно, что удар был в кормовую часть. То есть, как минимум, поражены и винт, и руль. Возможно, добрались и до самого дизельного генератора или аккумуляторных батарей. Поэтому можно сказать, что две подводные лодки россиян уже вышли из строя, а две остались,
– пояснил он.
Свитан добавил, что у лодок, которые остались, есть торпедные аппараты, в которые враг может загрузить ракеты "Калибр". То есть российские ракеты могут осуществлять вылет с подводного пуска, чтобы атаковать Украину. Именно поэтому важно уничтожать эти лодки, которые являются носителями вооружения.
Подрыв "Варшавянки: детали
- Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что операция по поражению лодки была сложной, потому что база в Новороссийске защищена. Поэтому результат поражения – это комплексное и довольно сложное дело.
- СБУ использовали подводные дроны "Sub Sea Baby". Интересно, что такие субмарины также известны под названием "Черная дыра", поскольку прекрасно поглощают звуки и остаются малозаметными для сонаров.
- В Институте изучения войны предположили, что операция по поражению российской субмарины "Варшавянка" может снизить ракетные удары по Одесской области. Кроме того, удар демонстрирует дальнейшее развитие и модернизацию украинских беспилотных технологий