После подрыва "Варшавянки": полковник запаса раскрыл, сколько еще таких субмарин есть в Черном море

В порту Новороссийска подводные дроны СБУ взорвали российскую субмарину "Варшавянка", осуществив уникальную операцию. Всего ранее враг имел 4 такие лодки.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что эти субмарины нужно уничтожать, ведь они представляют опасность для Украины. Именно эти лодки являются носителями ракет.

Смотрите также ССО уничтожили вражескую РСЗО "Ураган" и личный состав россиян в Донецкой области

Сколько еще таких субмарин есть в Черном море?

Полковник ВСУ в запасе отметил, что россияне имели 4 дизельных подводных лодок в Черном море – "Великий Новгород", "Краснодар", "Колпино" и "Ростов-на-Дону".

Последнего уже ранее впервые в истории поразили крылатой ракетой, а затем "дотопили". Поэтому сейчас подводные дроны СБУ атаковали одну из трех субмарин.

Заметьте! Подводная лодка "Ростов-на-Дону" Украина поразила еще в начале августа 2024 года. Это была первая подводная лодка, которую любая страна в бою потеряла после Второй мировой войны.

Из видео видно, что удар был в кормовую часть. То есть, как минимум, поражены и винт, и руль. Возможно, добрались и до самого дизельного генератора или аккумуляторных батарей. Поэтому можно сказать, что две подводные лодки россиян уже вышли из строя, а две остались,

– пояснил он.

Свитан добавил, что у лодок, которые остались, есть торпедные аппараты, в которые враг может загрузить ракеты "Калибр". То есть российские ракеты могут осуществлять вылет с подводного пуска, чтобы атаковать Украину. Именно поэтому важно уничтожать эти лодки, которые являются носителями вооружения.

Подрыв "Варшавянки: детали