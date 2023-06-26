Приехал на каникулы: 12-летний мальчик погиб от удара током во Львовской области

В селе Малехов близ Львова погиб 12-летний ребенок. Мальчик рыбачил на пожарном водоеме и забрасывая удочку, задел провода электропередач.

Трагическое событие произошло около 21 часов 25 июня. Ребенок погиб в результате поражения электрическим током.

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Что известно о несчастном случае

12-летний мальчик – житель Волынской области. Он приехал к родственникам на каникулы.

Как предварительно установили сотрудники отдела полиции, во время рыбалки школьник, забрасывая удочку, задел проволоку линии электропередач, получил удар электрическим током и умер,

– рассказали правоохранители.

Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали ZAXID.NET, что сердечно-легочную реанимацию оказывали очевидцы до приезда скорой. Позже медики пытались реанимировать мальчика, к сожалению, безуспешно.

Следователи уже открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с примечанием "несчастный случай".

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На выходных в результате удара током погибли три человека

В полиции сообщили, что в течение 24 – 25 июня на Львовщине в результате удара током погибли три человека. В частности, это 12-летний мальчик, 9-летняя девочка и 20-летний парень.

Девочка прикоснулась к оборванному из-за урагана проводу линии электропередач, лежавшему на земле. Ребенок получил удар током, в результате чего умер на месте.

На улице Таллинской во Львове на крыше локомотива обнаружили тело 20-летнего жителя одного из сел Яворивского района с признаками удара электрическим током.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.