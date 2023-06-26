Трагічна подія сталася близько 21 години 25 червня. Дитина загинула внаслідок ураження електричним струмом.

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Що відомо про нещасний випадок

12-річний хлопчик – мешканець Волинської області. Він приїхав до родичів на канікули.

Як попередньо встановили співробітники відділу поліції, під час риболовлі школяр, закидуючи вудку, зачепив дріт лінії електропередач, був уражений електричним струмом та помер,

– розповіли правоохоронці.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що серцево-легеневу реанімацію надавали очевидці до приїзду швидкої. Згодом медики намагалися реанімувати хлопчика, на жаль, не вдалося.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з приміткою "нещасний випадок".

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На вихідних унаслідок ураження струмом загинули троє людей

У поліції повідомили, що впродовж 24 – 25 червня на Львівщині внаслідок ураження струмом загинули троє людей. Зокрема, цей 12-річний хлопчик, 9-річна дівчинка та 20-річний хлопець.

Дівчинка доторкнулася до обірваного внаслідок буревію дроту лінії електропередач, що лежав на землі. Дитина отримала ураження струмом, внаслідок чого померла на місці.

На вулиці Таллінській у Львові на даху локомотива виявили тіло 20-річного жителя одного з сіл Яворівського району з ознаками ураження електричним струмом.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблих.