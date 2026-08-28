"С сильно поврежденным правым крылом": в сети показали поврежденный Ту-95МС

Силы обороны успешно нанесли удар по аэродрому в Энгельсе. Там был поврежден стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

Мониторинговые сообщества опубликовали спутниковые снимки подбитого самолета.

Как выглядит атакованный бомбардировщик?

Спецназовцы "Альфы" СБУ поразили стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС на аэродроме в Энгельсе. По словам главы государства, операция стала ответом Украины на российские удары и активность оккупантов в Черном море.

Судя по фотографии, Ту-95, пораженный сегодня, имеет серьезно поврежденное правое крыло. На снимке виден еще один борт – предположительно пораженный самолет с "оторванным хвостом".



Пораженные вражеские самолеты / Изображение Dnipro Osint

К слову, утром 28 августа в Ярославле прогремели взрывы, после чего стало известно о поражении местного нефтеперерабатывающего завода. В Fire Point заявили, что для атаки на стратегический объект в глубоком тылу России были использованы украинские беспилотники FP-1.

А накануне вечером Силы обороны нанесли удар по командному пункту оккупантов в Донецке. Также на днях украинские бойцы уничтожили РЛС "Небо-СВ", аппаратную станции "П-18" и мобильный комплекс связи.