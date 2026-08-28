Моніторингові спільноти показали супутникові знімки ураженого літака.

Як виглядає атакований бомбардувальник?

Спецпризначенці "Альфи" СБУ уразили стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС на аеродромі в Енгельсі. За словами глави держави, операція стала відповіддю України на російські удари та активність окупантів у Чорному морі.

Судячи з фото, Ту-95, уражений сьогодні, має серйозно пошкоджене праве крило. На знімку видно ще один борт – попередньо уражений літак з "відірваним хвостом".



Уражені ворожі літаки / Зображення Dnipro Osint

До слова, вранці 28 серпня в Ярославлі пролунали вибухи, після чого стало відомо про ураження місцевого нафтопереробного заводу. У Fire Point заявили, що для атаки на стратегічний об'єкт у глибокому тилу Росії використали українські безпілотники FP-1.

А напередодні ввечері Сили оборони вдарили по командному пункту окупанів у Донецьку. Також днями українські бійці знищили РЛС "Небо-СВ", апаратну станції "П-18" та мобільний комплекс зв'язку.