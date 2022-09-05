Ситуация на фронте не предполагает "побед": в россии придумали, что скармливать радостному быдлу

Тем временем главный российский телевизионщик эрнст заявил, что будут они там у себя возвращать "развлекательный контент". Впервые после 24-го февраля.

Хлеб и зрелищ для скота

Очевидно, ситуация на фронте не сулит "побед", которые можно было бы скармливать радостному скоту. Быдло может загрустить – его надо развлечь.

Эксперимент, который Запад начал в россии 30 лет назад, закончился провалом

Пожалуй, будет все больше и больше "Поля чудес", "Кривого зеркала" и еще какого-нибудь псевдоюмористического шлака…



россиян будут отвлекать от поражений в Украине низкопробными юмористическими программами на телевидении / Фото из телеграмм-канала Петра Олещука

А когда там покажут бенефис петросяна (в двух частях) – это будет окончательный индикатор, что все – конец. Жду с нетерпением.

Актуальное – ВСУ освободили Высокополье в Херсонской области: смотрите видео