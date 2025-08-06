Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Донбасс.Реалии".

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Что видно на новых спутниковых снимках из Приморско-Ахтарска?

Интересно, что россияне не комментировали результаты удара по базе запуска "Шахедов". Глава Приморско-Ахтарского округа заявлял, что ночью 2 августа работала ПВО.

Новый спутниковый снимок аэродрома Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае показывает еще больше следов пожара после украинского удара 2 августа – их относительно легко отличить от теней облаков по цвету и форме,

– говорится в материале "Донбасс.Реалий".

Смотрите новые спутниковые фото из Приморско-Ахтарска

Каковы результаты атаки на Приморско-Ахтарск?

СБУ сообщала, что были поражены места хранения и запуска "Шахедов", которые атакуют Украину. После прилетов дронов в районе аэродрома возник пожар. Кроме этого, был поражен завод "Электроприбор" в Пензе.

Спутники NASA зафиксировали возгорание в районе военного аэродрома "Приморско-Ахтарск", где дислоцируется 960-й гвардейский штурмовой авиационный полк. На вооружении полка находятся штурмовики Су-25, Су-25УБ и Су-25СМ3. Также "Приморско-Ахтарск" используют для обслуживания авиации, которая участвует в атаках на Запорожском и Херсонском направлениях.