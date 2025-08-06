Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Донбас.Реалії".

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Що видно на нових супутникових знімках з Приморсько-Ахтарська?

Цікаво, що росіяни не коментували результати удару по базі запуску "Шахедів". Глава Приморсько-Ахтарського округу заявляв, що вночі 2 серпня працювала ППО.

Новий супутниковий знімок аеродрому Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї показує ще більше слідів пожежі після українського удару 2 серпня – їх відносно легко відрізнити від тіней хмар за кольором та формою,

– ідеться в матеріалі "Донбас.Реалій".

Дивіться нові супутникові фото з Приморсько-Ахтарська

Які результати атаки на Приморсько-Ахтарськ?

СБУ повідомляла, що було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну. Після прильотів дронів в районі аеродрому виникла пожежа. Окрім цього, було уражено завод "Електроприлад" у Пензі.

Супутники NASA зафіксували займання в районі військового аеродрому "Приморсько-Ахтарськ", де дислокується 960-й гвардійський штурмовий авіаційний полк. На озброєнні полку перебувають штурмовики Су-25, Су-25УБ і Су-25СМ3. Також "Приморсько-Ахтарськ" використовують для обслуговування авіації, яка бере участь в атаках на Запорізькому та Херсонському напрямках.