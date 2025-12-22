Поражены вражеские истребители Су-30 и Су-27: детали уникальной операции ГУР в Липецке

Украинские силы в ночь на 21 декабря поразили российский военный аэродром под Липецком. В результате атаки на месте вспыхнул пожар, горели два вражеских дорогостоящих истребителя Су-30 и Су-27.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Там также показали соответствующие кадры.

Что известно о последствиях поражения?