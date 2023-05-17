Африка предлагает мирный план, США не подтвердили поражение ЗРК Patriot: хронология 448 дня войны

Наши защитники продолжают давать отпор российским захватчикам и понемногу продвигаются по разным направлениям в районе Бахмута. В то же время враг не прекращает обстрелы мирного населения.

Самым горячим участком остается Восток. Вместе с тем среда, 17 мая, – это уже 488 сутки полномасштабной войны. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.

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02:59 Шевченковский районный суд Киева наложил арест на корпоративные права 72 компаний, связанных с подсанкционным пророссийским политиком Вадимом Новинским.

В частности, речь идет об аресте активов Новинского в таких и других предприятиях: ЧАО "Укргаздобыча", ООО "Смарт-Холдинг", ООО "Аркона Газ-Энергия", ООО "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лимитед", МК "Запорожсталь", МК "Комметсталь".

В Офисе Президента подтвердили, что Киев примет делегацию лидеров африканских стран, что представят свой мирный план. Собственно, Украина готова выслушать все предложения.

01:30 Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Совету Европы. Во время речи он отметил, что во время недавней атаки силам ПВО удалось уничтожить 100% вражеских воздушных целей.

Он поблагодарил партнеров за оружие, однако констатировал, что нужны также новые поставки.

00:41 Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал якобы повреждение ЗРК Patriot во время обстрела Киева. Как он отметил, такая информация в Вашингтон не поступала.

В Белом доме не могут подтвердить информацию о том, что Patriot в Украине был поврежден – представитель Совета по нацбезопасности Джон Кирби. Он добавил, что если бы системе были нанесены повреждения, которые требовали ремонта за пределами Украины, тогда США с этим помогли бы,

– объяснил его словами журналист Остап Ярыш.