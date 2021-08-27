Порошенко игнорирует допросы по делу Иловайского котла, – прокурор

Петра Порошенко как бывшего главнокомандующего вызвали дать показания касательно вооруженной агрессии России против Украины и в частности Иловайской трагедии. Впрочем, он не появляется в Офисе генпрокурора по этому поводу.

В деле Иловайского котла уже допросили генерала Руслана Хомчака. Об этом сообщил на брифинге начальник департамента расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Юрий Рудь.

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Порошенко не является на допросы

Рудь отметил, что в рамках расследования Иловайской трагедии было совершено около 900 допросов, проанализировано около 1 600 военных документов. Среди допрошенных также и военные чиновники времен Иловайской трагедии, в частности экс-главнокомандующий ВСУ генерал Хомчак.

Рудь отметил, что на допросы вызывали и Петра Порошенко. Однако объяснения причин отсутствия он ни разу не предоставил.

Могут наказать Порошенко

Бывший заместитель генерального прокурора Руслана Рябошапки Виктор Чумак считает, что Порошенко не смогут наказать за Иловайск.

Несмотря на то, что, согласно Конституции, Порошенко в 2014 году был главнокомандующим ВСУ, все решения во время боевых действий за Иловайск принимали на уровне генштаба, командиров бригад. Поэтому за любые ошибки отвечать должны они, а не Петр Порошенко.

Подробно Не думаю, что появится возможность наказать Порошенко, – Чумак о расследовании "Иловайска"

По мнению Чумака, к расследованию Иловайска не может быть применена категория дел в отношении небрежного отношения к службе. Ведь это происходило во время боевых действий. И командиры принимали решения, исходя из той ситуации, которая там была.

Что произошло в Иловайском котле: смотрите видео

Расследование Иловайской трагедии