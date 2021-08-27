У справі Іловайського котла вже допитали генерала Руслана Хомчака. Про це повідомив на брифінгу начальник департаменту розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Юрій Рудь.
Новина дня Росія заздалегідь планувала Іловайський котел, – Офіс генпрокурора
Порошенко не приходить на допити
Рудь зазначив, що в рамках розслідування Іловайської трагедії було здійснено близько 900 допитів, проаналізовано близько 1600 військових документів. Серед допитаних також і військові високопосадовці часів Іловайської трагедії, зокрема ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Хомчак.
Рудь зазначив, що на допити викликали і Петра Порошенка. Проте пояснення причин відсутності він жодного разу надав.
Чи можуть покарати Порошенка
Колишній заступник генерального прокурора Руслана Рябошапки Віктор Чумак вважає, що Порошенка не зможуть покарати за Іловайськ.
Попри те, що, згідно з Конституцією, Порошенко у 2014 році був головнокомандувачем ЗСУ, усі рішення під час бойових дій за Іловайськ приймали на рівні генштабу, командирів бригад. Відтак за будь-які помилки відповідати мають вони, а не Петро Порошенко.
Детально Не думаю, що з'явиться можливість покарати Порошенка, – Чумак про розслідування "Іловайська"
На думку Чумака, до розслідування Іловайська не може бути застосована категорія справ щодо недбалого ставлення до служби. Адже це відбувалося під час бойових дій. І командири приймали рішення, виходячи з тієї ситуації, яка там була.
Що сталося в Іловайському котлі: дивіться відео
Розслідування Іловайської трагедії
- 28 серпня 2014 року українські військові опинилися в оточенні ворога.
- ЗСУ домовилося про облаштування "зеленого коридору". Втім, при виході українських військових чекала засідка: бойовики жорстоко обстріляли солдатів ЗСУ. Внаслідок цього 366 українських військових загинули.
- 6 серпня 2021 року генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що невдовзі буде розсекречена частина документів слідства Іловайської трагедії.
- В Офісі генпрокурора 27 серпня оприлюднили важливі подробиці розслідування трагедії в Іловайську. За даними слідства, Росія скористалася тим, що українські військові погодилися скласти зброю і вийти через "зелений коридор".
- Під час переговорів про виведення українських військових, вони насправді укріплювали свої позиції під Іловайськом.