Санкции против Порошенко, Коломойского, Жеваго и других: за что именно их ввели

На бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также бизнесменов, среди которых Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, наложили санкции. Сейчас стали известны причины такого решения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в органах власти и Службу безопасности Украины.

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За что ввели санкции

Как официально сообщили в СБУ, санкции в отношении Порошенко, Коломойского, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука являются бессрочными. Предложения по применению ограничений были вынесены с учетом имеющихся угрозы государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также создание препятствий для устойчивого экономического развития со стороны указанных лиц.

Большинство из указанных подсанкционных лиц сейчас уже являются фигурантами уголовных производств, досудебным расследованием которых занимается Служба безопасности Украины или другие правоохранительные, или антикоррупционные органы,

– отметили в СБУ.

В частности, Порошенко и Медведчуку ранее было объявлено о подозрении в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по другим статьям Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, во время исполнения полномочий Президента чиновник поставил Украину в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ей главарей псевдореспублик.

По материалам СБУ Коломойскому было сообщено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом и тому подобное.

Источники раскрыли детали о причинах санкций

Источники 24 Канала раскрыли детали, за что именно СНБО ввел санкции к украинским олигархам на заседании 12 февраля. Так, санкции против политиков и бизнесменов ввели по представлению Кабинета Министров Украины.

Все лица, которые оказались в санкционном списке, осуществляли деятельность в интересах России. Сейчас по каждому эпизоду открыты уголовные дела, которые расследуют правоохранители.

Так, санкции к бывшему президенту Украины Петру Порошенко введены из-за:

уголовное дело о государственной измене, когда Порошенко в сговоре с Медведчуком и руководством России позволил "Центрэнерго" покупать уголь в так называемой "ЛДНР". Это на долгое время лишило Украину шансов на энергонезависимость от страны-агрессора;

участие Порошенко в создании "Партии регионов" и работе в правительстве Януковича, когда он занимал должность министра иностранных дел и участвовал в подготовке Харьковских соглашений;

сотрудничество с Россией. Так, владея активами в России, а именно фабрикой "Рошен" в Липецке и "Севморзаводом" в Крыму, Порошенко был заинтересован в продолжении сотрудничества со страной-агрессором и размещении Черноморского флота на полуострове.

Что касается бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, то к ним санкции ввели из-за того, что в 2023 году они были учредителями и бенефициарами компании "Eclaris Group Limited". Она через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям "Газпрома", а те – платили налоги в бюджет России, финансируя войну. Кроме того, Коломойский и Боголюбов вывели более 750 миллионов гривен из "Приватбанка".

Основаниями введения санкций в отношении бывшего нардепа Константина Жеваго стали:

его тесные связи с Россией, в частности – с подсанкционным российским олигархом Алексеем Федоричевым;

преступления в банковской сфере, связанные с выводом 500 миллионов гривен кредитных средств из банка "Финансы и кредит".

подконтрольная Жеваго группа компаний "Ferrexpo" еще до недавнего времени сотрудничала с Россией. Так, "Автокраз" экспортировал в страну-агрессора грузовики, "Росава" и "Премиори" – автошины, которые еще в 2022 году поставлялись в так называемые "ЛДНР".

Также под действие санкций СНБО попал бывший нардеп, предатель Украины и кум Путина Виктор Медведчук. Ограничения против бывшего лидера запрещенной партии "ОПЗЖ" ввели бессрочно на основании нескольких старых эпизодов, а также новых. В частности, говорится о: