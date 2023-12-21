Порошенко задекларировал 37 миллионов гривен от Венгрии: в "Евросолидарности" отреагировали

Лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко получил от правительства Венгрии около 37 миллионов гривен в ноябре 2023 года. В его партии прокомментировали информацию о задекларированных средствах от венгерского правительства.

О том, что Петр Порошенко получил деньги от венгерского правительства, свидетельствуют данные по его электронной декларации от 4 декабря.

Смотрите также Рейтинг политиков изменился: кому доверяют украинцы в конце 2023 года

Что известно о полученных деньгах

В разделе "Доходы" Порошенко указал получение более 37 миллионов гривен от Министерства финансов Венгрии, из них 36 миллионов гривен – как погашение облигаций и около миллиона гривен – проценты.

Указано, что дата получения дохода – 24 ноября. Таким образом, Венгрия выплатила Порошенко деньги за неделю до того, как он, по данным СБУ, должен был встретиться с венгерским премьер-министром Орбаном.

Прессслужба "Евросолидарности" прокомментировала информацию, отметив, что указанные средства – это прибыль от приобретенных ценных бумаг Венгрии.

В сообщении указывается, что Порошенко за последнее время получил такие доходы от США, Великобритании, Франции и других стран. Со всех доходов уплачивается военный сбор и другие предусмотренные законодательством налоги.

По данным "Евросолидарности", 90 процентов средств Порошенко вкладывает в украинские ценные бумаги.

Скандал с Порошенко: коротко