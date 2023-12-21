Порошенко задекларировал 37 миллионов гривен от Венгрии: в "Евросолидарности" отреагировали
Источник:Единый государственный реестр деклараций
Лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко получил от правительства Венгрии около 37 миллионов гривен в ноябре 2023 года. В его партии прокомментировали информацию о задекларированных средствах от венгерского правительства.
О том, что Петр Порошенко получил деньги от венгерского правительства, свидетельствуют данные по его электронной декларации от 4 декабря.
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Что известно о полученных деньгах
В разделе "Доходы" Порошенко указал получение более 37 миллионов гривен от Министерства финансов Венгрии, из них 36 миллионов гривен – как погашение облигаций и около миллиона гривен – проценты.
Указано, что дата получения дохода – 24 ноября. Таким образом, Венгрия выплатила Порошенко деньги за неделю до того, как он, по данным СБУ, должен был встретиться с венгерским премьер-министром Орбаном.
Прессслужба "Евросолидарности" прокомментировала информацию, отметив, что указанные средства – это прибыль от приобретенных ценных бумаг Венгрии.
В сообщении указывается, что Порошенко за последнее время получил такие доходы от США, Великобритании, Франции и других стран. Со всех доходов уплачивается военный сбор и другие предусмотренные законодательством налоги.
По данным "Евросолидарности", 90 процентов средств Порошенко вкладывает в украинские ценные бумаги.
Скандал с Порошенко: коротко
- Утром 1 декабря 2023 Петр Порошенко пытался уехать из Украины, однако, украинские пограничники не пропустили чиновника. Он заявил, что ехал в командировку, одобренную председателем Верховной Рады, и указал, что имел запланированные встречи в Польше и США.
- Спикер ГПСУ Демченко рассказал, что пограничники не пропустили нардепа из-за того, что его командировка за границу упразднена.
- В Службе безопасности Украины заявили, что перед тем, как Порошенко должен был поехать на встречи за границу, они получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины.
- Так, в ИПСО хотели привлечь отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран.