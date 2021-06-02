Порошенко потерял возможность вернуться к власти, – политтехнолог

Петр Порошенко сделал большую ошибку, из-за которой теперь никогда не сможет вернуться в настоящую политику. Говорится о "демонстрации патриота".

Такое мнение высказал политтехнолог Сергей Гайдай. Он отметил, что "армия, язык, вера", что было политическим лозунгом Порошенко, на самом деле вовсе его не описывает.

К теме Депутатам фракции Порошенко объяснили, как комментировать расследование о Медведчуке, – СМИ

"Он не является таким человеком. Прежде всего ему не надо было врать. Избрание такой позиции – это большое количество лжи. Эта ложь сделала его токсичным", – заверил Гайдай.

Гайдай: Порошенко потерял шанс

По словам эксперта, можно всю жизнь врать 1 человеку, но вводить в заблуждение всех можно лишь определенный период – после этого человек, который обманывает, становится токсичным.

Именно это произошло сегодня с Петром Алексеевичем. Именно поэтому он потерял всякую возможность вернуться в настоящую политику и к власти. Я в это не верю никоим образом,

– заявил Гайдай.

Он отметил, что Порошенко привлекут к ответственности за все содеянное в политике только тогда, когда появится человек, которому хватит на это политической воли.

Сергей Гайдай в эфире "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео