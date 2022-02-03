Порошенко превращается в Тимошенко, – журналист

Владимир Зеленский и Петр Порошенко остаются лидерами президентского рейтинга. Однако один из главных оппонентов президента меняется.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина. По его словам, Порошенко "понемногу превращается в Юлию Тимошенко".

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Щербина: Похож с политтехнологической точки зрения

Как заметил журналист, у пятого президента стабильный электорат. В этом смысле у него все нормально, хотя он превращается в Тимошенко даже по внешним признакам.

Митинги во время прибытия в Украину и риторика под судом похожи на Тимошенко с политтехнологической точки зрения,

– подчеркнул Щербина.

Также он подчеркнул, что это то же самое, что происходило в 2010 – 2011 годах. У него не получится возглавить оппозиционное движение. "Никто не признает Порошенко лидером оппозиции. Ни Тимошенко", – объяснил Щербина.

Президентский рейтинг: коротко

Согласно президентскому рейтингу в декабре 2021 года, Владимир Зеленский снова возглавляет рейтинг. В общей сложности тройка лидеров осталась неизменной.

Первое место занимает Зеленский. На втором и третьем местах – Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Таковы результаты совместного опроса Центра Разумкова и Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива. Его проводили с 17 по 22 декабря.

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