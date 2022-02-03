Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина. За його словами, Порошенко "поступово перетворюється в Юлію Тимошенко".

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Щербина: Схожий із політтехнологічного погляду

Як помітив журналіст, у п'ятого президента є стабільний електорат. У цьому сенсі в нього все нормально, хоч він перетворюється на Тимошенко навіть за зовнішніми ознаками.

Мітинги під час прибуття до України й риторика під судом схожі на Тимошенко з політтехнологічного погляду,

– наголосив Щербина.

Також він підкреслив, що це те саме, що відбувалось у 2010 – 2011 роках. У нього не вийде очолити опозиційний рух. "Ніхто не визнає Порошенка лідером опозиції. Ні Тимошенко", – пояснив Щербина.

Зауважте! Соціолог спрогнозував політичне майбутнє Порошенка та Тимошенко. Він вважає, що політики нікуди не дінуться, хоч й українці, можливо, і "не хочуть повертатись до них".

Президентський рейтинг: коротко

Згідно з президентським рейтингом у грудні 2021 року, Володимир Зеленський знову очолює рейтинг. Загалом трійка лідерів залишились незмінною.

Перше місце посідає Зеленський. На другому та третьому місцях – Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.

Такі результати спільного опитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Його проводили з 17 по 22 грудня.

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