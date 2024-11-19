Писал письмо Януковичу: Порошенко просил о гражданстве Украины для Новинского

В сети появилось фото письма Петра Порошенко к Януковичу, датированного 2012 годом. Тогда Порошенко, будучи министром экономического развития и торговли, просил предоставить гражданство Украины Вадиму Новинскому.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на УНИАН. Интересно, что Новинский упоминал это письмо в 2016 году, когда Верховная Рада рассматривала вопрос о снятии с него неприкосновенности.

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Зачем Порошенко просил о гражданстве для Новинского

Прошу Вас принять положительное решение о принятии в гражданство Украины гражданина Российской Федерации Новинского Вадима Владиславовича, поскольку, по мнению Министерства экономического развития и торговли, он имеет выдающиеся заслуги перед Украиной,

– говорится в письме.

Среди заслуг названа поддержка издательства православного журнала для молодежи "Отрок" Свято-Троицкого Ионинского монастыря и помощь в возрождении Свято-Александро-Невского собора (Крымская епархия). Оба до сих пор принадлежат УПЦ МП.

Также в письме указано, что Новинский "внес значительный вклад в обеспечение развития и благоустройства Украины", является "известным общественным деятелем на благо Украины", меценатом и тому подобное.

Письмо Порошенко к Януковичу с просьбой предоставить Новинскому украинское гражданство / Фото из соцсетей

"Предпринимательская деятельность Новинского способствует популяризации положительного имиджа собственного бизнеса на международной арене, международной деятельности украинских предприятий и привлечению значительных иностранных инвестиций в украинскую экономику", – говорится в письме.

Кто такой Вадим Новинский

Он родился в 1963 году в Новгородской области, является пророссийским политиком. По национальности армянин, его настоящая фамилия – Малхасян. В 1998 году участвовал в приватизации Ингулецкого и Южного горно-обогатительных комбинатов, в 2004 – 2007 годах был председателем наблюдательного совета ОАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" в Кривом Роге. В 2007-м создал группу компаний "Смарт-Холдинг", которая занималась горно-металлургической отраслью и инвестировала в судостроение, добывающую промышленность, сельское хозяйство.

С 2010 года Новинский постоянно входит в списки самых богатых людей Украины (в этом году, например, он на пятом месте). А в 2012 году ему действительно дали украинское гражданство – с формулировкой "за выдающиеся заслуги перед Украиной". В следующем году он присоединился к Партии регионов, в 2014 и 2019 годах был народным депутатом от Оппозиционного блока.

Перед началом полномасштабного российского вторжения Новинский уехал в Германию. Летом 2022 заявил, что слагает депутатские обязанности, чтобы "сосредоточиться на гуманитарных проектах, развития национальной экономики, служении Украинской Православной Церкви и на восстановлении разрушенных храмов". За несколько лет до того, в 2020-м, УПЦ (МП) рукоположила его в диакона.