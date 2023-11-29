Порошенко окончательно проиграл Зеленскому суд по "пленкам Медведчука"

Петр Порошенко подал иск к Владимиру Зеленскому, а затем попытался оспорить судебное решение. На этот раз суд снова принял решение не в пользу бывшего президента Украины.

Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл дело по иску к действующему главе государства Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в постановлении Большой палаты Верховного Суда от 19 октября 2023 года. Она окончательная и не подлежит обжалованию.

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Что известно об этом судебном деле

В 2021 году Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук заявил, что Петр Порошенко, вероятно, имел связи с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, которого затем после полномасштабного вторжения России обвинили в государственной измене, задержали при попытке сбежать и в конце концов обменяли на азовцев.

Мы просто понимаем, как это происходило. Что с террористами, сепаратистами, Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом. Мы прекрасно понимаем, что украинский уголь, который из-за оккупации был захвачен на территории временно оккупированного Донбасса, покупала Украина через Россию. Он вывозился,

– говорил два года тому назад действующий украинский лидер.

Бывший президент Украины считал, что Зеленский уклонялся обнародовать в полном объеме имеющуюся у него публичную информацию, полученную от СБУ, разведывательных органов и других лиц относительно Порошенко. Потому он подал иск к действующему главе государства, но проиграл в Верховном суде. После этого Порошенко не согласился с этим решением и подал апелляцию. Однако экс-президент в результате проиграл окончательно это дело, потому что Большая палата Верховного Суда лишь изменила решение суда первой инстанции в мотивировочной части и оставила прежним решение в другой части.

Что произошло со связанными с Медведчуком людьми

, журналисты Bihus.Info ранее выложили все имеющиеся у них "пленки Медведчука" в открытый доступ. Всего было опубликовано 36 часов телефонных разговоров.